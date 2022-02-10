Иркутск, 10 февраля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства происшествия, произошедшего накануне вечером, 9 февраля, в многофункциональном торговом центре «Новый» на улице Советской в Иркутске. Подробности сегодня, 10 февраля, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

МЧС Дознавателями МЧС России проводится проверка по факту происшествия в одном из торговых центров в Иркутске

В 21:37 по местному времени от очевидцев поступило сообщение о задымление на верхних этажах здания. Подразделения МЧС России были направлены к месту по повышенному номеру сложности в составе 47 человек, 16 единиц техники.

На момент прибытия первых пожарных подразделений из торгового центра самостоятельно эвакуировались около ста человек.

В ходе разведки было установлено, что в помещении прачечной фитнес-центра, расположенного на пятом этаже здания, произошло короткое замыкание в одном из электроустройств без последующего горения. Пострадавших нет.

В настоящее время по факту происшествия сотрудниками МЧС России проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося с учетом работы систем противопожарной защиты.

В связи с появившейся негативной информацией в социальных сетях и на основании данных, полученных в ходе опроса очевидцев, будет дана правовая оценка действиям персонала торгового центра в момент эвакуации.

Дознаватели МЧС России убедительно просят граждан, которые при эвакуации с подземной парковки торгового центра столкнулись с действиями работников, препятствующих свободному выезду, обратиться в отдел надзорной деятельности города Иркутска.

При установлении нарушений требований пожарной безопасности будет проведена выездная внеплановая проверка по согласованию с органами прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году ГУ МЧС РФ по Иркутской области по итогам внеплановой проверки решено приостановить работу ТРЦ «СильверМолл». В мае 2018 года посетителей торгового центра «СильверМолл» пришлось эвакуировать из-за пожара: на крыше комплекса загорелся силовой кабель. Причиной стало короткое замыкание электропроводки. В конце декабря 2021 года, выяснилось, что один из сотрудников центра пытался подкупить пожарного.

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