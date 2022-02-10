Астана, 10 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Правоохранители Казахстана отправили под арест 792 человека, которых подозревают в грабежах и других преступлениях в ходе массовых беспорядков, произошедших в стране в начале января. Об этом 10 февраля рассказал заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев в ходе своего выступления в мажилисе (нижней палате парламента страны).

ru.torange.biz Арест

«В производстве органов внутренних дел в настоящее время находятся более 2,5 тыс. дел. Основная их часть — дела о кражах и грабежах. По подозрению в совершении преступлений в изолятор временного содержания водворено 893 человека, из них 792 арестованы», — сказал он.

Также Кожаев уточнил, что вина подозреваемых доказывается с помощью изъятых у них вещественных доказательств — похищенного и поврежденного в ходе беспорядков имущества, фото‑ и видеоматериалами, а также другими процессуальными действиями, которые проводят органы расследования.

«Главой государства расследование по установлению причин террористических актов, массовых беспорядков и их организаторов поручено Генеральной прокуратуре. В этой связи все уголовные дела данной категории и связанные с ними переданы в производство межведомственных следственно-оперативных групп под руководством специальных прокуроров», — добавил заместитель министра внутренних дел Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сегодня, 10 февраля, президент России Владимир Путинпроведёт переговоры с казахстанским коллегойКасым-Жомартом Токаевым.