Пермь, 10 февраля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Перми началось строительство первого корпуса краевой инфекционной больницы. Первым объектом станет административно-хозяйственный корпус. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Строительство инфекционной больницы в Перми

Ранее было подготовлено свайное поле. Сейчас подрядчик приступил к возведению фундамента, колонн и каркаса.

Напомним, проект реализуется в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми. Больница будет состоять из комплекса зданий в Индустриальном районе Перми по ул. Космонавта Леонова, 84 на земельном участке площадью более 64 тыс. кв. метров. Мощность объекта рассчитана на 232 койко-места, амбулаторно-диагностическое отделение — на 80 посещений в смену. Больницу планируют открыть в третьем квартале 2023 года.