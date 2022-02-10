Грозный, 10 февраля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Чечне стала фигурантом уголовного дела директор одной из школ в Ачхой-Мартановском районе. Должностное лицо подозревают в принятии на работу «мертвых душ» ради собственного обогащения.

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За руку поймали на служебном подлоге и мошенничестве директора средней общеобразовательной школы в селе Шаами-Юрт, сообщили 10 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установили следователи, в августе 2021 года директор составила фиктивный трудовой договор и издала фиктивный приказ о приеме на работу уборщицей жительницы села. Никаких обязанностей та не исполняла, а её зарплату прибирала к рукам предприимчивая директор. За пять месяцев было похищено 44 тыс. рублей.

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