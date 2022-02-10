Бывший начальник ГИБДД Приморья отправлен в СИЗО
Владивосток, 10 февраля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Задержан бывший начальника ГИБДД Приморья Олег Зубакин.
ИА REGNUM
Полиция
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По информации региональных телеграм-каналов, силовики 10 февраля задержали полковника полиции и отправили в СИЗО.
Зубакина могут подозревать в получении взяток.
Как сообщало ИА REGNUM, у полковника полиции Олега Зубакина 9 февраля силовики проводили обыск по месту жительства.