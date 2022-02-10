Нью-Йорк, США, 10 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В генконсульстве России в Нью-Йорке впервые работают всего пять человек, сообщил российский генконсул Сергей Овсянников.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«У нас действительно работают четыре сотрудника (не считая консула). В конце января уехали пять семей. Остались ровно четыре человека», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что раньше в консульстве работали 12 дипломатов. Впервые в генконсульстве нет офицера по безопасности, что является вопиющим фактом, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник-посланник посольства РФ в США Сергей Кошелев заявил, что в Москве настаивают на том, что Соединённые Штаты должны компенсировать потери, которые возникли из-за утраты доступа к российской дипломатической собственности.

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