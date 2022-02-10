Душанбе, 10 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Власти Таджикистана изучают опыт Узбекистана в области шелководства, переработки коконов, производства шелковых тканей дизайна. Об этом 10 февраля сообщает «Азия Плюс».

Vodiymedia.uz Таджикистан и Узбекистан

Журналисты издания отмечают, что в эти дни делегация Таджикистана из числа сотрудников министерства промышленности и новых технологий и частных промышленных предприятий находится в Узбекистане.

«Специалисты знакомятся с предприятиями и цехами по шелководству и выпуску шелковых тканей в Ташкенте, Маргилане и Фергане. Поездка продлится до 11 февраля», — говорится в публикации.

Делегация Таджикистана посетила образцовый участок тутового сада, выставку сырья и готовых тканей, дизайнерской одежды.

Отмечается, что таджикскими специалистами также изучается процесс государственной поддержки, система налогообложения, рынок сбыта, производственный процесс, выбор и использование узоров на тканях, привлечение дизайнеров, экспорт готовой продукции.