Москва, 10 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Законопроект о налогообложении вейпов и на жидкости к ним намерены внести в Госдуму члены Совфеда 10 февраля.

Вейп

Поправками в Налоговый кодекс предлагается установить порядок обложения акцизом электронных систем доставки никотина одноразового использования, предусматривающий в отношении таких систем комбинированную ставку акциза, включающую установленную ставку акциза за каждую единицу устройства и установленную ставку акциза за каждый миллилитр жидкости, содержащейся в таком устройстве и неотделимой от него, пишет ТАСС.

Сенаторы отмечают, что составляющими частями вейпов одноразового использования являются и само устройство, и жидкость, то есть два подакцизных товара.

При этом, по и мнению, «товары, представленные в комплекте, должны быть классифицированы по той части комплекта, который придает комплекту основное свойство, то есть по коду на устройство электронной системы доставки никотина».

По подсчетам авторов, в результате принятия закона объем дополнительных доходов федерального бюджета может составить свыше 1 млрд рублей в год только за счет дополнительных поступлений акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина одноразового использования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2021 года законопроект, вводящий полный запрет продажи вейпов, внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.