Кызыл, 10 февраля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Туве зафиксировано превышение пороговых значений по по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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На прошлой неделе в республике зарегистрировано 3542 случая заболевания ОРВИ и гриппом.

«Высокая заболеваемость сезонными респираторными заболеваниями держится в течение двух недель», — отметили в ведомстве.

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