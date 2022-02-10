Москва, 10 февраля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Законопроект о расширении периметра применения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья внесли в Госдуму депутаты во главе с Павлом Завальным («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

НДД предлагается расширить на участки недр с высокой степенью выработанности запасов углеводородного сырья и вновь вводимые участки недр, прошедшие отбор по критериям, предложенным Министерством финансов Российской Федерации и Министерством энергетики РФ.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения, связанные с уточнением отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья в части решения отдельных спорных вопросов правоприменения. Так, например, уточняется порядок учета расходов при переходе права пользования участком недр, в том числе в виде арендных (лизинговых) платежей, порядок восстановления фактических расходов, порядок применения коэффициента индексации убытка и так далее.

По подсчетам авторов, принятие закона приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере 84 млрд рублей в период 2023—2027 годов при условии выполнения компаниями взятых на себя определенных обязательств по увеличению добычи нефти.