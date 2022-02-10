Баку, 10 февраля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Приграничные позиции Вооружённых сил (ВС) Азербайджана 10 декабря обстреляли с армянской стороны. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Баку

По данным ведомства, инцидент произошёл около 22:00 по местному времени (21:00 мск) 9 февраля. Обстреляны были позиции в Кельбаджарском районе. Стрельба продолжалась на протяжении нескольких часов.

«В результате ответных действий наших подразделений противник был подавлен. В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года Азербайджан победил в Нагорном Карабахе. При участии России удалось остановить военные действия в ночь на 10 ноября. По итогам этой войны Нагорный Карабах потерял Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе были размещены российские миротворцы.