Бразилиа, 10 февраля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В случае, если бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выдвинет свою кандидатуру на президентские выборы в стране, которые запланированы на октябрь нынешнего года, у него имеются самые большие шансы на победу в них. Результаты опроса общественного мнению на эту тему 10февраля приводит телеканал CNN Brazil.

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Уточняется, что исследование было проведено в период с 3 по 6 февраля и в нем принимали участие 2 тыс. человек в возрасте от 16 лет из 27 регионов страны.

Согласно полученным данным, 45−47% респондентов могут отдать свои голоса за да Силву, в то время как его вероятные оппоненты на президентских выборах в Бразилии могут набрать в совокупности только около 43% голосов.

Таким образом, экс-президент страны от Партии трудящихся может в случае своего выдвижения на высший руководящий пост в Бразилии одержать победу еще в первом туре и, как следует из обнародованных данных, обязательно выиграет во втором туре любого из своих соперников.

Кроме того, отмечается, что 60% участников опроса заявили, что они уже определились со своим выбором и добавляется, что более всего да Силву поддерживают бразильские граждане с доходом не более двух МРОТ (составляет 1 212 реалов, около $230), каковых в стране начитывается порядка 70% и 55% из них поддерживают бывшего президента Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что стоимость антиген-тестов для самостоятельного тестирования на COVID-19 в Бразилии превышает европейские на 80%.