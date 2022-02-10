Москва, 10 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Сегодня, 10 февраля, президент России Владимир Путин проведёт переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Президент Казахстана прибудет в Москву по приглашению российского лидера.

Mil.ru Флаги Казахстана и России

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Как сообщили в Кремле, лидеры двух государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития всего комплекса российско-казахстанских союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва придаёт «огромное значение» этому «очень и очень важному визиту».

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Как сообщало ИА REGNUM, визит в Россию казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева состоится 10−11 февраля. В первый день пребывания в Москве он проведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. На следующий день глава государства отправится в Казань, где встретится с главой региона Рустамом Миннихановым, а также посетит несколько крупных местных промышленных предприятий.