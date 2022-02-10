Солнечный, Хабаровский край, 10 февраля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Прокуратурой Солнечного района проведена проверка по обращению бывшего работника местной администрации по вопросу нарушения требований охраны труда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

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Установлено, что в мае 2021 года заявительница, находясь в должности уборщика служебных помещений в поселковой администрации, выполняя трудовые функции, упала со стула, получила травму в виде закрытого перелома грудного позвонка и отростков грудного позвонка.

Работодатель расследование несчастного случая на провёл. Согласно медицинскому заключению степень тяжести повреждения отнесена к категории «тяжелая». Женщина находилась на стационарном и амбулаторном лечении с мая по ноябрь 2021 года.

Полученная травма на рабочем месте повлекла для пострадавшей ограничения в повседневной жизни, она испытывает боль при передвижении, нарушение сна, нравственные и физические страдания.

Прокурором района в интересах заявительницы в суд направлено исковое заявление о взыскании с администрации поселения компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Решением Солнечного районного суда требования прокурора удовлетворены.

Решение суда в законную силу не вступило.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области на Усть-Тегусском месторождении в Уватском районе погиб рабочий, ещё один человек получил травмы.