Чебоксары, , 08:59 — REGNUM В Чувашии планируют передать объекты газового хозяйства Газпрому, полагая, что это обеспечит «надёжность их эксплуатации». Данный вопрос был поднят на встрече главы республики Олега Николаева с заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Юрием Пахомовским, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя Чувашии.

Встреча в правительстве Чувашии Cap.ru

Отмечается, что на встрече Олег Николаев поднял вопрос о передаче на баланс Газпрому объектов газового хозяйства, находящихся в реестре государственного имущества Чувашии. Речь идёт о газовых сетях протяжённостью 10,4 тыс. км.

«Видится логичным, чтобы они находились в одних руках, чтобы в должной мере обеспечить их сохранность, долговечность, надёжность их эксплуатации и функционирования», — приводятся слова главы Чувашии.

В релизе не уточняется, на каких условиях республика готова передать газовые сети.

Ранее чувашские власти заявляли, что в 2010—2014 годах республика несколько раз урегулировала задолженность за газ счёт продажи своего «газового» имущества. И не раз чиновники поднимали вопрос о продаже республиканского имущества, касающегося газоснабжения.

Отметим, что на территории Чувашии предприятия Газпрома обслуживают 15 119,23 км газопроводов природного газа, обеспечивая поставку газа для 492 тыс. физических лиц.

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