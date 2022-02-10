Бирмингем, Великобритания, 10 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. «Астон Вилла» сыграла вничью со «Лидс Юнайтед» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:3, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Granada Филиппе Коутиньо

В составе «Астон Виллы» нападающий Филиппе Коутиньо забил гол и отдал две голевые передачи, после которых дважды отличился полузащитник Джейкоб Рэмси.

У «Лидса» дубль оформил форвард Дэниел Джеймс, ещё один гол забил защитник Диего Льоренте.

На сегодняшний день «Астон Вилла» занимает 11-е место в чемпионате Англии, в активе команды 27 очков. «Лидс» идёт на 15-м месте с 23 очками.