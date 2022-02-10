Женева, Швейцария, 10 февраля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. У России нет намерений вторгаться на Украину, в этом отсутствует здравый смысл, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в опубликованном 10 февраля интервью РИА Новости.

Василий Иванов ИА REGNUM Кремль

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Он допустил, что чиновники и аналитики на Западе не могут верно расшифровать недвусмысленные заявления российских властей, поэтому тезис об отсутствии агрессивных намерений нужно повторять.

«Поэтому повторю: у России нет и не было планов ‎вторгаться на Украину. В этом нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели», — подчеркнул Гатилов.

Самое главное, добавил дипломат, подобные утверждения не содержат даже намёка на здравый смысл, ведь Россия всегда стремилась к ровным, взаимовыгодным и прагматичным отношениям и с соседями, и с другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, Гатилов не исключил, что «горячие головы в Киеве» могут ‎решиться на силовые провокации против России, например в Крыму или в регионах, прилегающих к Украине.

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