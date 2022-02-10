Пермь, 10 февраля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Ряд жителей Пермского края смогут получать раз в год бесплатный набор продуктов питания и средств гигиены. Приказ минсоцразвития об оказании срочной социальной услуги в натуральной форме гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, опубликован на портале правовой информации.

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В список получателей бесплатного набора включены пенсионеры старше 65 лет, которые не могут обслуживать себя; бездомные; семьи с детьми, нуждающиеся в социальном обслуживании; недавно освободившиеся из мест лишения свободы; беженцы; жертвы физического насилия; пострадавшие от ЧС .

В социальный набор входят продовольственные товары (по банке рыбных и мясных консервов, по килограмму макарон, гречки, сахара, 200 граммов чая, четыре упаковки вермишели быстрого приготовления) и средства санитарии и гигиены (мыло, зубная паста, стиральный порошок, рулон туалетной бумаги и бутылка шампуня). Стоимость набора оценивается в 600 рублей. В Прикамье числится 3050 граждан, которым полагается такая срочная помощь.