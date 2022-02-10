Грозный, , 08:57 — REGNUM В Чечне 9 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,3. Его эпицентр находился на глубине 42 км в районе станицы Ассиновская, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. В ведомстве назвали произошедшее землетрясение «незначительным сейсмособытием» и отметили, что «сведений о каких-либо последствиях подземных толчков от населения не поступали».

Информация о землетрясении поступила из Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН. Названо точное время подземных толчков — 9 февраля 15:26.

При этом, несмотря на то, что эпицентр находился в районе станицы Ассиновская Серноводского района, землетрясение почуувствовали жители всего района, а также города Грозного, Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов.

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