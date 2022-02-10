Ташкент, 10 февраля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Первый замхокима (замглавы администрации) Чиназского района Ташкентской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности Умид Юлдашев задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 10 февраля сообщает Подробно.уз.

Maxpixel.freegreatpicture.com Арест

Журналисты издания отмечают, что Юлдашев был назначен на эту должность в июле прошлого года.

«Первый замхокима подозревается в том, что обещал через своих знакомых в хокимияте оформить документы на продажу 35 га орошаемых земель, принадлежащих фермерскому хозяйству в Аккурганском районе. За эту услугу он, как сообщается, потребовал 90 тысяч долларов. Чиновник был задержан при получении 40 тысяч долларов», — говорится в публикации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 229−6 (продажа либо иное незаконное отчуждение права на орошаемый земельный участок или его части), начато следствие.

В Узбекистане в последнее время нередки задержания должностных лиц, что свидетельствует об активизации борьбы в стране в сфере коррупции.