Уфа, , 08:57 — REGNUM Тела двух мужчин обнаружили во время тушения пожара в частном доме в деревне в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Дом после пожара Пресс-служба следственного управления СКР по Калужской области

Сообщается, что рано утром 10 февраля спасатели Белебеевского района получили информацию о том, что горит бревенчатый дом размером 6×7 метров в деревне Аделькино.

Огнеборцы оперативно справились с пожаром. В ходе борьбы с огнем были обнаружены тела двух мужчин.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии пострадал огнеборец, спасая людей во время пожара.