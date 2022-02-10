Майминский район, Алтай, , 08:55 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки от COVID-19 излечились 51 пациент. Всего к настоящему времени коронавирус победили 24 414 местных жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 28 570, в том числе за сутки выявлено 224 новых носителя. Наибольший прирост зафиксировано в Майминском районе (+30). Диагноз подтвердился также у жителей Онгудайского, Шебалинского и других районов.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 2, за весь период — 622, в том числе 574 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1620, за весь период — 394 229», — отметили в оперштабе.