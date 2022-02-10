Москва, , 08:54 — REGNUM В Москве начнется комплексный ремонт двух памятников основоположнику жанра психологической прозы, писателю Федору Достоевскому (1821−1881 гг.), сообщается на портале мэра столицы.

Памятник Фёдору Михайловичу Достоевскому Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Первый небольшой памятник-бюст находится на территории школы № 1148 в Юго-Восточном административном округе, второй — в центре Москвы, около Российской государственной библиотеки.

В течение 2022 года поверхности памятников очистят от загрязнений, устранят все дефекты и обработают специальными защитными составами. Восстановительные работы планируется завершить в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве отремонтируют памятник советскому военачальнику, маршалу бронетанковых войск, Герою Советского Союза Павлу Рыбалко.

Читайте подробне: В Москве отремонтируют памятник маршалу Павлу Рыбалко