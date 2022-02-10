Абакан, 10 февраля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 996 носителей коронавируса, выздоровели 1656 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным республиканского оперштаба, с начала 2022 года в Хакасии подтверждено 15 094 случая COVID-19. Амбулаторно в настоящее время лечатся 13 759 (+187) человек, в стационаре — 961 (+20).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в регионе было подтверждено 1003 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1194 человека.