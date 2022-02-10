Тбилиси, 10 февраля 2022, 08:53 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утратил свою популярность. Об этом заявил на телеканале «Палитраньюз» один из лидеров Республиканской партии Давид Бердзенишвили.

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
(сс) thierry ehrmann

«Сегодня фактически интерес к Саакашвили больше в медиа-пространстве, чем реальном в политическом пространстве. Больше нет ситуация, которая была месяц назад, когда Михаил Саакашвили был альфа и омега», — сказал Бердзенишвили.

По его мнению, в основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) ожидали, что ажиотаж в Грузии по случаю возвращения экс-президента будет намного больше. В ЕНД даже идут споры, оставлять ли борьбу за освобождение Саакашвили основной идеей в партии, или она должна стать одной из тем.

Бердзенишвили также заявил о негативном влиянии Саакашвили на политическую ситуацию. С его возвращением многие оппозиционные партии потеряли голоса избирателей.

«Партии были трёхпроцентными, а стали одонопроцентными. Если было пять трёхпроцентных партий, то сейчас 12 однопроцентных партий», — сказал лидер Республиканской партии.

Стоит отметить, ранее другие оппозиционные политики также говорили, что из-за приезда Саакашвили накалилась борьба между правящей партией «Грузинская мечта» и ЕНД. В связи с этим на местных выборах, прошедших в октябре 2021 года, подавляющее количество голосов было отдано за эти две партии.

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