Тбилиси, 10 февраля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утратил свою популярность. Об этом заявил на телеканале «Палитраньюз» один из лидеров Республиканской партии Давид Бердзенишвили.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

«Сегодня фактически интерес к Саакашвили больше в медиа-пространстве, чем реальном в политическом пространстве. Больше нет ситуация, которая была месяц назад, когда Михаил Саакашвили был альфа и омега», — сказал Бердзенишвили.

По его мнению, в основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) ожидали, что ажиотаж в Грузии по случаю возвращения экс-президента будет намного больше. В ЕНД даже идут споры, оставлять ли борьбу за освобождение Саакашвили основной идеей в партии, или она должна стать одной из тем.

Бердзенишвили также заявил о негативном влиянии Саакашвили на политическую ситуацию. С его возвращением многие оппозиционные партии потеряли голоса избирателей.

«Партии были трёхпроцентными, а стали одонопроцентными. Если было пять трёхпроцентных партий, то сейчас 12 однопроцентных партий», — сказал лидер Республиканской партии.

Стоит отметить, ранее другие оппозиционные политики также говорили, что из-за приезда Саакашвили накалилась борьба между правящей партией «Грузинская мечта» и ЕНД. В связи с этим на местных выборах, прошедших в октябре 2021 года, подавляющее количество голосов было отдано за эти две партии.