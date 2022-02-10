Сеул, 10 февраля 2022, 08:52 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 10 февраля телефонные переговоры с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, представители двух стран обсудили пути укрепления двустороннего альянса, ситуацию на Корейском полуострове, Украине и в Мьянме, пандемию коронавируса и другие вопросы, касающиеся региональной и глобальной безопасности.
Стороны договорились использовать предстоящие трехсторонние встречи между представителями США, Южной Кореи и Японии, которые пройдут на Гавайях, для обсуждения путей сотрудничества в решении северокорейских проблем.
Напомним, что 10 февраля в Гонолулу состоится встреча спецпредставителей Южной Кореи, США и Японии по КНДР, а 12 февраля — встреча глав внешнеполитических ведомств трёх стран.