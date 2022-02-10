Сеул, 10 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 10 февраля телефонные переговоры с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

По их словам, представители двух стран обсудили пути укрепления двустороннего альянса, ситуацию на Корейском полуострове, Украине и в Мьянме, пандемию коронавируса и другие вопросы, касающиеся региональной и глобальной безопасности.

Стороны договорились использовать предстоящие трехсторонние встречи между представителями США, Южной Кореи и Японии, которые пройдут на Гавайях, для обсуждения путей сотрудничества в решении северокорейских проблем.

Напомним, что 10 февраля в Гонолулу состоится встреча спецпредставителей Южной Кореи, США и Японии по КНДР, а 12 февраля — встреча глав внешнеполитических ведомств трёх стран.