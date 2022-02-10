Тюмень, , 08:50 — REGNUM Под Тюменью садоводы СНТ «Солнышко» пожаловались на стаю волков, которая выходит к людям. Однако это могут быть бродячие собаки, сообщили «Вслух.ру» в Госохотдепартаменте региона.

Волк Mas3cf

Садоводы опасаются, что волки будут подходить к домам и нападать на домашнюю живность. Сотрудники Госохотдепартамента выехали на местность, но волчьих следов не обнаружили. Зато выявлена стая из пяти особей бродячих собак и их следы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Архангельске утром 8 февраля был замечен волк.

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