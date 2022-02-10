Улан-Удэ, , 08:50 — REGNUM В Бурятии завершаются выплаты компенсации хозяйствам, пострадавшим от вспышки узелкового дерматита скота. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее сумма компенсаций превысила 74,4 млн рублей.

Вакцинация скота от нодулярного дерматита в Бурятии Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии

Последние транши на 2,3 млн рублей перечислят жителям Иволгинского и Мухоршибирского района на следующей неделе.

Как отмечается, всего в республике с конца декабря 2021 года зарегистрировали 200 эпизоотических очагов. Всего было ликвидировано почти 2,4 тыс. животных, в том числе 1774 голов крупного рогатого скота. Привито 140 тыс. голов скота.

«Закончена ревакцинация животных в Селенгинском, Бичурском, Кяхтинском, Тарбагатайском, Мухоршибирском районах. На минувшей неделе завершена ревакцинация в Иволгинском районе и в Улан-Удэ», — добавили в правительстве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии ликвидировали все очаги узелкового дерматита скота