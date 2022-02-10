Вашингтон, , 08:49 — REGNUM На данный момент проглядывается возможность того, что Иран и США договорятся о возвращении к ядерной сделке группы «пять плюс один» с Тегераном. Об этом 9 февраля заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Дженнифер Псаки U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Сделка, которая затрагивает ключевые обеспокоенности всех сторон, находится в пределах видимости», — сказала она.

При этом пресс-секретарь Белого дома отметила, что продвижение Ираном его ядерной программы, которое на данный момент сохраняется, может на протяжении нескольких недель сделать для Вашингтона невозможным возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) представил новую ракету под названием «Хейбар Шекан» с дальностью полета 1450 километров.