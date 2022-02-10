Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Сенаторы в Конгрессе США могут не успеть рассмотреть законопроект о новых санкциях против России из-за разногласий по этому вопросу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Издание отмечает, что Палата представителей США ушла на каникулы 9 февраля, так и не успев проголосовать по антироссийскому законопроекту. Теперь работа над ним будет возобновлена только 28 февраля.

Кроме того, демократы и республиканцы не могут договориться по поводу инициативы. Первые считают, что превентивное введение санкций навредит ситуации с Украиной, а вторые, наоборот, выступают за немедленные рестрикции.

Так, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл выразил скептицизм по поводу эффективности законопроекта о санкциях, который повлияет на решения президента России Владимира Путина по Украине.

«Я не думаю, что Путина остановит какой-либо законодательный акт в Сенате», — подчеркнул он.

Макконнелл заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» должен быть заблокирован сейчас, и что президент Джо Байден уже обладает полномочиями, необходимыми для введения санкций.

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Демократы и Белый дом во главе с президентом не хотят вводить ограничения сейчас из соображений, что если сделать это, сдержать Россию будет уже нечем.

Как сообщало иа, законопроект «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года», который был внесён в Палату представителей, а затем в Сенат Конгресса США, предполагает введение «обширных и жёстких» персональных санкций против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министров иностранных дел и обороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, а также представителей высшего военного руководства. Также он направлен против газопровода «Северный поток — 2».

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