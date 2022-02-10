Калуга, 10 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Калуге в апреле впервые состоится четвертый тур суперфинала Единой Лиги Европы 3×3 по баскетболу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области На встрече

9 февраля в Москве состоялась рабочая встреча калужского губернатора Владислава Шапши с генеральным директором «Центра современных спортивных технологий АО «Концерн Росэнергоатом», генеральным директором Центра спортивной подготовки баскетболистов «Динамо-Росатом», советником Министра спорта Российской Федерации Сергеем Фоминым. Речь шла об открытии в Калуге центра развития баскетбола 3х3 на базе областного Центра спортивной подготовки. Эта дисциплина признана олимпийским видом спорта ещё в 2017 году. Отдельное внимание было уделено участию калужских команд в Фестивале баскетбола среди команд Центрального федерального округа.

Кроме того, участники встречи обсудили возможность реализации дистанционных образовательных программ для учителей физической культуры, тренеров-преподавателей и специалистов в области физической культуры на территории Калужской области.