Хабаровск, , 09:00 — REGNUM Совместное производство протезов-гаджетов организовали компания «Моторика» (резидент «Сколково») и одно из предприятий Комсомольска-на-Амуре при поддержке властей региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Высокотехнологичный протез рук от «Сколково» Цитата из видео на YouTube

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«Моторика» разрабатывает и производит высокотехнологичные протезы кисти и предплечья. Современные протезы помогают частично восполнить функционал руки и таким образом улучшить качество жизни человека.

«Протез-гаджет работает за счет установленных датчиков: при соприкосновении с телом, когда человек напрягает мышцы, подается ток на считывающее устройство, установленное внутри протеза. Происходит сжимание и разжимание пальцев. С помощью специального приложения в телефоне можно воспроизвести любой жест, поэтому такие протезы мы и называем гаджетами», — пояснил эксперт Руслан Садыков.

Ещё одна новейшая разработка — детский протез руки. Еще несколько лет назад детского протезирования конечностей не существовало. Имеющиеся протезы были слишком громоздкими и не подходили детям до 12 лет. Современные материалы позволили исправить ситуацию.

Разные насадки кисти подходят для удерживания смартфона, велосипеда или, например, скакалки. Дети не стесняются таких протезов, становятся более коммуникабельными в своей среде. Качество их жизни заметно улучшается.

На контрактной основе будет налажено совместное производство с предприятием «Композит-ДВ» в Комсомольске-на-Амуре. 3-D печать кисти будут делать в «Сколково», другие комплектующие и саму установку протеза будут производить в регионе.

В крае будет создан отдельный реестр детей, которые нуждаются в протезировании. Уже три ребёнка и двое взрослых обеспечены высокотехнологичными протезами.

Как сообщало ИА REGNUM, в научном центре «Сколково» прошла пресс-конференция, посвященная итогам первого этапа исследования возможности интеграции в организм человека бионических протезов рук.