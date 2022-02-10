Лондон, 10 февраля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Власти Великобритании готовы работать над дипломатическим продвижением с Россией, сообщили в пресс-службе британского правительства.

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«Великобритания готова работать над дипломатическим продвижением вперёд, и мы считаем, что это может быть достигнуто», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «это может быть основано только на существующих международных соглашениях и основополагающих принципах единой и свободной Европы».

Как сообщало ИА REGNUM, еще тысячу военных приведёт в состояние готовности Великобритания для поддержки Североатлантического альянса (НАТО) и своих союзников на случай «гуманитарного кризиса» на восточном фланге.

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