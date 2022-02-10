Брест, Белоруссия, 10 февраля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. На полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии заступили расчёты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО). Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru ЗРС С-400 «Тиумф»

пресс-служба Минобороны РФ «Личный состав отработал развёртывание боевой техники на позициях и приступил к выполнению задач по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности».

Зенитный ракетный дивизион ПВО Восточного военного округа ранее совершил марш комбинированным способом протяжённостью более девяти тысяч километров из пункта дислокации в Хабаровском крае на полигон в Белоруссии. По прибытии на место российские расчёты подготовили стартовые позиции к ведению огня, а также провели техническое обслуживание техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на белорусской территории для проверки сил реагирования Союзного государства начались совместные военные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022».