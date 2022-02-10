Уфа, 10 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Закон о запрете свиноводства в частных подворьях не намерены принимать в Башкирии. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Uv.volganet.ru Свинья

Сообщается, что члены комитета госсобрания республики по аграрным вопросам, экологии и природопользованию изучили предложение союза производителей и переработчиков мяса Башкирии о принятии закона, которым был запрещалось разведение свиней в личных подсобных хозяйствах.

«Мы внимательно изучили вопрос и пришли к однозначному выводу: о тотальном запрете на разведение свиней не может быть и речи. Около 40 процентов населения нашей республики проживает на селе, и свиноводство для многих является давним, традиционным промыслом. Жесткий запрет представляется избыточной мерой, тем более что кроме африканской чумы свиней существуют и другие крайне заразные инфекционные заболевания. Запрет частного свиноводства может иметь прецедентные последствия, а пойти по этому пути, значит нарушить традиционный уклад сельской жизни», — приводит пресс-служба слова председателя республиканского госсобрания Константина Толкачева.

Отмечается, что республиканская нормативная правовая база сельского хозяйства направлена на поддержку жителей сел и частных животноводов. В связи с этим этот запрет не вписывается в концепцию аграрного законодательства.

Сообщается, что уменьшение поголовья свиней в частных хозяйствах могло бы снизить риски.

«Возможно, нам стоит пойти по пути государственной поддержки тех личных подсобных хозяйств, которые переходят на альтернативные виды животноводства. Такая практика существует в Ленинградской, Самарской, Ярославской, Орловской областях, в Чувашии и ряде других регионов. Это интересный опыт, который стоит проанализировать. Но на первый план, как и в случае с любыми другими опасными заболеваниями, должны выйти ветеринарный контроль и информирование населения. Частный сектор особенно уязвим перед африканской чумой свиней. Это и бесконтрольный перевоз свиней, и несоблюдение условий их содержания, и неправильная утилизация падежа, не говоря уж о регистрации сельхозживотных для своевременной профилактической вакцинации», — приводит пресс-служба слова Толкачева, который подчеркнул что нужна большая разъяснительная работа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что эту меру для недопущения вспышек африканской чумы свиней в Башкирии предложил председатель этого союза Виктор Фрейдин на заседании госсобрания в январе 2022 года.