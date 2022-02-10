Магас, , 08:44 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту пропажи двоих человек — таксиста из республики и жительницы Северной Осетии, которые исчезли по пути из аэропорта в Грозном 6 февраля. После проведения доследственной проверки уголовное дело возбудили об убийстве двух или более лиц, сообщили 10 февраля в пресс-службе СК по региону.

Поиск

Как ранее сообщалось, 57-летняя жительница РСО-Алания, прилетевшая 6 февраля из ОАЭ в аэропорт Грозный, наняла такси, на котором в 21:30 выехала в город Беслан. За рулем автомашины «Toyota Corolla» серебристого цвета находился 43-летний житель Ингушетии. По месту следования они не доехали. Автомобиль был найден на следующий день днем в ингушском городе Сунжа.

«С указанного времени сведения о них отсутствуют, об их местонахождении ничего не известно. 07 февраля 2022 года примерно в 14 часов указанный автомобиль обнаружен на юго-восточной окраине города Сунжа», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Из машины не пропали личные вещи пропавших, в том числе мобильные телефоны, российский паспорт и загранпаспорт на имя мужчины, спортивная сумка с денежными средствами в иностранной валюте.

Ранее сообщалось, что пассажирка такси приходится тетей бойцу ММА из РСО-Алании Георгию Гаглоеву. Пропажа женщины и таксиста вызвала широкий общественный резонанс. В ситуацию вмешался глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он сообщил о своих переговорах по данному вопросу с руководством соседних республик и взял расследование дела под контроль.

Читайте также: Сергей Меняйло взял под контроль ситуацию с пропажей жительницы РСО-Алании