Биробиджан, , 09:53 — REGNUM На совещании в Еврейской АО обсудили исполнение мероприятий по нацпроектам и их подпрограммам. Часть из них выполнены с превышением показателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Национальные проекты Фото Алексея Гусева

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Всего в области реализуют десять нацпроектов — «Жильё и городская среда», «Безопасные качественные автодороги», «Экология», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура».

По некоторым проектам регион получил миллионы рублей. Эти средства станут основой для улучшения качества жизни людей, подчеркнули в региональном правительстве.

«Национальные проекты разработаны для достижения национальных целей развития, утвержденных Указом президента России Владимира Путина. И нужно не количественные показатели достигать, а улучшать качество жизни людей. Это не просто цифры. Они позволяют оценить перемены по важнейшим для граждан направлениям: доступность и качество медицинского обслуживания, расселение аварийного жилья, социальная защищенность, творческое развитие и по многим другим», — отметил глава региона Ростислав Гольдштейн.

«В целом реализацию национальных проектов в Еврейской автономной области я оцениваю в позитивном ключе. Но в данном случае я поддерживаю Ростислава Эрнстовича в посыле о том, что нацпроекты должны показывать результат в улучшении жизни жителей нашего региона. Этому нужно уделять первостепенное внимание каждому руководителю регионального проекта. В частности, национальный проект «Жилье и городская среда» — региону необходимо новое соответствующее мировым стандартам качественное недорогое жилье. В совокупности с программой «Дальневосточная ипотека» данный вид жилья, конечно, будет востребован в Еврейской автономной области. В том числе оно позволит закрыть потребность льготных категорий населения, претендующих на получение заветных квадратных метров жилья. Имею ввиду, например, детей оставшихся без попечения родителей и иных льготных категорий граждан», — отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в ЕАО, руководитель НКО — Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» Михаил Юркин.

Как сообщало ИА REGNUM, доля дорог, соответствующих нормативам, в Биробиджане увеличена до 45%. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Еврейской автономной области отремонтировали 24 участка автодорог протяжённостью 27,3 км.