Майминский район, Алтай, , 08:41 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учёт иностранных граждан. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в совершении преступления подозревают 46-летнюю жительницу села Озёрное.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, она зарегистрировала у себя дома 11 выходцев из среднеазиатской республики, приехавших на Алтае на заработки. Предоставив документы в подразделение по вопросам миграции, она подтвердила, что мигранты действительно живут по адресу регистрации, что оказалось неправдой.

«В ходе проверки частного сектора полицейские установили, что иностранные граждане по заявленному адресу регистрации не проживают, а фактически живут в общежитии, находящимся на территории строительного объекта, где осуществляют работу», — отметили в ведомстве.