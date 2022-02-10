Чебоксары, 10 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Чебоксарах новую школу в «Новом городе» построят в рамках концессионного соглашения. Это будет четырёхэтажное здание с двумя бассейнами. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В новой школе в Ядрине

Концессионное соглашение заключается с обществом «ПроШкола» и касается проектирования и строительства новой школы на 1,4 тыс. мест в микрорайоне «Новый город» в Чебоксарах. Это будет четырёхэтажная школа с двумя бассейнами, общая площадь образовательного учреждения составит не менее 22 тыс. кв. метров.

«Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 июня 2037 года. […] Объект концессионного соглашения должен быть создан не позднее 31 декабря 2024 года», — говорится в документе.

Уточняется, что данный срок определён с учётом проектирования школы, ввода в эксплуатацию и использования объекта концессионного соглашения.

«В период создания объекта концессионного соглашения концедент осуществляет выплату обществу капитального гранта из республиканского бюджета Республики Чувашия на создание объекта концессионного соглашения в размере 1 139 013 750 рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 1 127 623 613 рублей. Концессионное соглашение устанавливает обязательства концедента по выплате обществу платы концедента в базовом (предельном) размере 2 397 652 575 рублей», — отмечается в распоряжении.

Полномочия концедента от имени Чувашии возложены на республиканское министерство образования и молодёжной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии утвердили перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году. В их числе — шесть школ, включая образовательное учреждение в «Новом городе».