Пермь, 10 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Красновишерском районе Пермского края выявлены нарушения в деятельности администрации Красновишерска при решении вопросов местного значения. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

(сс) Momentmal Снос дома

Установлено, что на территории города Красновишерска находятся многоквартирные дома, построенные в период с 1921 по 1945 гг. и имеющие признаки аварийности. При этом чиновники не привлекают специализированные организации для обследования этих домов в целях решения вопроса о признании их аварийными и подлежащими сносу.

Прокурор потребовал в судебном порядке обязать администрацию муниципалитета организовать обследование 15 многоквартирных домов. Суд удовлетворил иск.