Вашингтон, , 08:40 — REGNUM В Вашингтоне полагают, что власти России еще не приняли окончательного решения по сложившейся вокруг Украины в данный момент ситуации. Об этом 9 февраля заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Джон Кирби Politico.com

«Мы считаем, что все еще есть время и пространство для дипломатии», — сказал он, говоря о ситуации вокруг Украины.

При этом Кирби уточнил, что власти США считают, что президент России Владимир Путин еще «не принял окончательного решения» по этому вопросу.

«Никто, за возможным исключением г-на Путина, не хочет видеть, чтобы в Европе вспыхнул какой-то военный конфликт. Поэтому мы (Вашингтон) действуем очень осторожно», — добавил пресс-секретарь американского минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что еще тысячу военных приведёт в состояние готовности Великобритания для поддержки Североатлантического альянса (НАТО) и своих союзников на случай «гуманитарного кризиса» на восточном фланге.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.