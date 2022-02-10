Москва, 10 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Москва улучшила позиции в рейтинге транспортной загруженности городов мира за 2021 год, который представил нидерландский производитель устройств GPS-навигации компания TomTom, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробки в Москве

Первое место в мировом рейтинге занял Стамбул. Индекс загруженности дорог Московского региона (Москвы и Подмосковья) оценили в 61%. Это означает, что в среднем время в пути составило на 61% больше, чем в условиях, без перегруженности, то есть плюс пять минут к ежедневной поездке.

Москве удалось добиться такого результата за счет введения ограничения для грузовиков, развития сети выделенных полос, строительства новых автодорог, установки умных светофоров и др.

За 11 лет количество автомобилей в столице увеличилось почти на 3 млн. Сейчас в Московском регионе зарегистрировано более 8,55 млн машин (в 2010 году было 5,7 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Москве планируется завершить строительство Большой кольцевой линии метро, крупного электробусного парка, а также реконструкцию Южного речного вокзала.

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