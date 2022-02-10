Вашингтон, 10 февраля 2022, 08:36 — REGNUM Посольство России в Вашингтоне отреагировало на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе демократии со стороны латиноамериканских стран, сотрудничающих с Москвой.
В посольстве отметили, что слова Нуланд свидетельствуют о том, что Вашингтон отказывает суверенным государствам региона в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нуланд заявила, что латиноамериканские страны, которые прибегают к содействию со стороны Москвы, являются «естественной угрозой демократии» в Западном полушарии.
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