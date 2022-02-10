Нью-Йорк, США, 10 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Освобождения под залог попросили адвокаты гражданина России и США Ильи Лихтенштейна, вместе с супругой Хизер Морган обвиняемых судом в США по делу о кибервзломе криптовалютной биржи Bitfinex. Об этом 10 февраля сказано в ходатайстве, представленном в суд округа Колумбия.

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В документе отмечается, что задержание гражданина Лихтенштейна и гражданки Морган представляет потенциальный риск для здоровья последней, а также «причиняет ущерб» возможности супругов защищать себя.

В ходатайстве утверждается, что супруги были осведомлены о расследовании, которое проводилось в их отношении, ещё несколько месяцев назад, однако не делали попыток скрыться от правосудия. Более того, в их квартире был проведён обыск в начале января и изъяты паспорта и ряд электронных устройств, но супруги и после этого не предпринимали попыток бегства.

Как дополнительный аргумент в защиту супругов юристы привели факт, что супруги планировали завести ребенка и для этой цели заморозили несколько эмбрионов в одной из нью-йоркских больниц. Защита утверждает, что Лихтенштейн и его супруга никогда бы не сбежали из страны с риском потери возможности завести детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гражданин России и США Лихтенштейн не обращался за защитой в российское консульство в Нью-Йорке.