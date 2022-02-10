Варшава, 10 февраля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. 10 февраля Польшу посетит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и президентом страны Анджеем Дудой. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина журналистам.

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По его словам, Джонсон, вероятно, встретится с британскими солдатами, служащими в Польше.

Дипломат добавил, что переговоры с Дудой и Моравецким будут касаться, в частности, вопросов безопасности, ситуации вокруг Украины, а также польско-британских отношений.