Москва, 10 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский две недели скрывал, что заразился коронавирусом. Сторонникам он объявил, что работает удалённо в целях профилактики, сообщает 10 февраля издание «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к Минздраву источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

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Собеседник издания рассказал, что политик почувствовал себя хуже две недели назад, врачи диагностировали у него COVID-19. Активный сторонник вакцинации против коронавируса, Жириновский счёл, что его диагноз будет как нельзя кстати для так называемых «антиваксеров», и попросил врачей не разглашать его.

В ЛДПР распространили информацию об уходе лидера на карантин в связи с массовой заболеваемостью COVID-19 из-за распространения нового штамма «Омикрон». Жириновский обещал работать удалённо.

«Об истинных причинах «удалёнки» знали всего несколько человек: личные охранники, помощники и руководитель аппарата господина Жириновского. Все остальные, включая депутатов от ЛДПР, были убеждены, что лидер партии просто страхуется от коронавируса», — говорится в публикации.

2 февраля из-за развивающейся пневмонии врачи настояли, чтобы Жириновский лёг в стационар. Угрожающих симптомов не было, но выздоравливал политик «не так быстро, как планировалось».

Источник рассказал, что из-за значительного поражения лёгких врачи постоянно наблюдают за Жириновским. Он продолжает работать, пользоваться мобильными телефонами и передавать поручения через помощника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жириновский заявлял, что уже восемь раз привился от коронавирусной инфекции.

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