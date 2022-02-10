Уфа, 10 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ДТП с участием трех автомобилей в Башкирии. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

(сс) putevodnik ДТП

Сообщается, что днем 9 февраля в Чекмагушевском районе на 74 км автотрассы Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли столкнулись встречные автомобили «Škoda Octavia» и «Lada Granta». После чего «Škoda Octavia» столкнулась с автомобилем «Škoda Rapid».

Отмечается, что в результате этого ДТП получил не совместимые с жизнью травмы 60-летний водитель «Lada Granta». Помощь медиков потребовалась 22-летнему водителю «Škoda Octavia», его доставили в медучреждение.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в результате ДТП погибла пожилая женщина.