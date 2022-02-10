Лондон, , 08:34 — REGNUM Еще тысячу военных приведёт в состояние готовности Великобритания для поддержки Североатлантического альянса (НАТО) и своих союзников на случай «гуманитарного кризиса» на восточном фланге. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба британского правительства.

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«Премьер-министр объявляет, что еще 1000 британских военнослужащих будут приведены в готовность для поддержки НАТО и союзников в случае гуманитарного кризиса», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, указывается, что военные 45-го батальона спецназначения, уже развернутые в Польше, а также Королевская боевая группа Уэльса, которая в течение нескольких недель прибудет в Эстонию, «помогут Польше и другим странам Восточной Европы справиться с последствиями любой российской агрессии».

Также уточняется, что британские военнослужащие будут заниматься совместной подготовкой, учениями и поддержкой планирования в случае непредвиденного развития ситуации, а дополнительно приведенные в готовность войска поддержат их действия «в случае необходимости».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне власти Великобритании объявил об увеличении на 350 человек своего военного контингента в Польше.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.